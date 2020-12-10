Amazon Fire TV обновилась до неузнаваемости

Если вы один из многих, кто был довольно сильно огорчен совершенно ужасным и неудобным интерфейсом Fire TV, у нас для вас хорошие новости: Amazon выпускает обновление, которое нам обещали несколько месяцев назад. Оно заметно уменьшает беспорядок и убирает всё бесполезное пространство, упрощая поиск приложения и показывает, что вам нравится больше всего. Но есть, конечно, и весьма плохие новости, ведь новый пользовательский интерфейс впервые появится только на нескольких устройствах. То есть, если вы купили из США приставку, прошили или пользуетесь так, как есть, то получить себе новый интерфейс никак не выйдет. Это весьма странное решение со стороны разработчиков, но других вариантов пока что нет. Будем следить за новостями.