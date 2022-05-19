Amazon анонсировала новый детский планшет Fire 7 Kids

Fire 7 Kids идеальный первый планшет для детей от 3 лет. Это планшет, который понравится детям. В дополнение к двухлетней гарантии он поставляется с годовой подпиской Amazon Kids +, которая позволяет детям открывать для себя развлекательный и образовательный контент. У детей есть доступ к контенту от Disney+, Sesame Street Workshop, PBS Kids, National Geographic и Homer, а также к оригинальным сериалам Amazon Kids+, таким как Blippi's Treehouse и Lego Monkie Kid, и к оригинальным мобильным играм, таким как Super Spy Ryan и Do, Re, & Mi. Fire 7 Kids доступен для предварительного заказа сегодня по цене от 109,99 долларов США