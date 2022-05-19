Amazon анонсировала новый детский планшет Fire 7 Kids

Сегодня Amazon анонсировала планшеты нового поколения Fire 7 и Fire 7 Kids, обеспечивающие большую скорость, производительность и ценность самого доступного планшета компании. Новые Fire 7 и Fire 7 Kids предлагают вдвое больше оперативной памяти и на 40% больше времени автономной работы, что позволяет непрерывно развлекаться и общаться по видеосвязи. Fire 7 Kids включает в себя защитный чехол для детей, годовую подписку на Amazon Kids+ и двухлетнюю гарантию беззаботности. Оба планшета доступны для заказа сегодня и поступят в продажу 29 июня.

Fire 7 Kids идеальный первый планшет для детей от 3 лет. Это планшет, который понравится детям. В дополнение к двухлетней гарантии он поставляется с годовой подпиской Amazon Kids +, которая позволяет детям открывать для себя развлекательный и образовательный контент. У детей есть доступ к контенту от Disney+, Sesame Street Workshop, PBS Kids, National Geographic и Homer, а также к оригинальным сериалам Amazon Kids+, таким как Blippi's Treehouse и Lego Monkie Kid, и к оригинальным мобильным играм, таким как Super Spy Ryan и Do, Re, & Mi. Fire 7 Kids доступен для предварительного заказа сегодня по цене от 109,99 долларов США
Планшет Oppo Pad мгновенно стал бестселлером…
Планшет Oppo Pad мгновенно стал бестселлеромКомпания Oppo похвасталась успехами планшета Oppo Pad, который появился в китайской продаже пару дней наз…
Планшет Oppo Pad появился в продаже …
Планшет Oppo Pad появился в продаже Компания Oppo выпустила в китайскую продажу свой первый планшет Oppo Pad, который был представлен ровно н…
Раскрыт дизайн Oppo Pad…
Раскрыт дизайн Oppo PadВ преддверии большого мероприятия по запуску Oppo 24 февраля , на котором мы увидим новую серию Find X5, …
Планшет Lenovo Legion Y700 показали на живых фото…
Планшет Lenovo Legion Y700 показали на живых фотоВ сети появились качественные фотографии и подробности о планшете Legion Y700, официальный релиз которого…
Планшет Realme Pad Mini показали на новых рендерах…
Планшет Realme Pad Mini показали на новых рендерахКомпания Realme опубликовала новые рекламные материалы, посвященные планшету Realme Pad Mini. Сегодня так…
Vivo Pad с процессором Snapdragon 870 появился на Geekbench…
Vivo Pad с процессором Snapdragon 870 появился на GeekbenchВ прошлом месяце Vivo анонсировала свой грядущий планшет Vivo Pad , официально опубликовав живые изображе…
Официально представлен планшет Realme Pad Mini…
Официально представлен планшет Realme Pad MiniRealme Pad Mini официально представлен, его дебютным рынком стали Филиппины. Планшет имеет 8,7-дюймовый э…
Компания Onyx представила новые электронные книги Onyx BOOX …
Компания Onyx представила новые электронные книги Onyx BOOX Производитель линейки электронных книг и планшетов E Ink Onyx BOOX обновляет свои модели начального уровн…
Обзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшетОбзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшет
Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTEОбзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor