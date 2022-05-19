Amazon анонсировала новый детский планшет Fire 7 Kids

Сегодня Amazon анонсировала планшеты нового поколения Fire 7 и Fire 7 Kids, обеспечивающие большую скорость, производительность и ценность самого доступного планшета компании. Новые Fire 7 и Fire 7 Kids предлагают вдвое больше оперативной памяти и на 40% больше времени автономной работы, что позволяет непрерывно развлекаться и общаться по видеосвязи. Fire 7 Kids включает в себя защитный чехол для детей, годовую подписку на Amazon Kids+ и двухлетнюю гарантию беззаботности. Оба планшета доступны для заказа сегодня и поступят в продажу 29 июня.

Fire 7 Kids идеальный первый планшет для детей от 3 лет. Это планшет, который понравится детям. В дополнение к двухлетней гарантии он поставляется с годовой подпиской Amazon Kids +, которая позволяет детям открывать для себя развлекательный и образовательный контент. У детей есть доступ к контенту от Disney+, Sesame Street Workshop, PBS Kids, National Geographic и Homer, а также к оригинальным сериалам Amazon Kids+, таким как Blippi's Treehouse и Lego Monkie Kid, и к оригинальным мобильным играм, таким как Super Spy Ryan и Do, Re, & Mi. Fire 7 Kids доступен для предварительного заказа сегодня по цене от 109,99 долларов США