Amazon обновила Fire HD 8

Компания Amazon решила обновить свой планшет и выпустила новинку Fire HD 8 2018 года. Правда, обновления получились настолько незначительными, что даже сначала их не удалось обнаружить. Теперь планшет умеет давать доступ к своему набору функций Alexa даже в том случае, когда экран выключен. Это весьма приятно, если вы живете в Америке и пользуетесь этими возможностями, но даже там пользователи не в восторге от функций голосового помощника. Второй бонус — теперь вы можете ставить сюда карты памяти до 400 гигабайт, хотя такая карта стоит как два-три планшета и не совсем понятно, кто их будет покупать. Зато время автономной работы упало на два часа, ведь теперь сервис постоянно слушает ваши команды. Получилось весьма странно, но у Fire HD 8 есть своя аудитория и планшет довольно неплохо продается.