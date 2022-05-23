Amazon обновляет операционную систему Fire OS для планшетов

Amazon Fire 7 будет поставляться с новой версией операционной системы Fire OS компании под названием Fire OS 8. Он основан на Android 11, что является довольно значительным обновлением базовой технологии. В Fire OS 8 добавлена поддержка TLS 1.3 по умолчанию. FOS 8 добавляет API панели настроек, который позволяет отображать ключевые системные настройки непосредственно в контексте вашего приложения, позволяя пользователям получать доступ к системным настройкам, таким как громкость, параметры подключения к Интернету и элементы управления Wi-Fi, не выходя из приложения.