Amazon обновляет операционную систему Fire OS для планшетов

Компания Amazon недавно анонсировала свои последние планшеты Amazon Fire 7 и Amazon Fire 7 Kids. В настоящее время есть только один планшет, который, как указано в документации Amazon, имеет Fire OS 8: 2022 Fire 7. Учитывая, что Fire HD 8 2020 года имеет более или менее тот же чип, кажется вероятным, что он может работать под управлением Fire OS 8, если компания выпустит для него обновление. Напомним, что планшеты Amazon Fire 7 дебютируют 29 июня.

Amazon Fire 7 будет поставляться с новой версией операционной системы Fire OS компании под названием Fire OS 8. Он основан на Android 11, что является довольно значительным обновлением базовой технологии. В Fire OS 8 добавлена ​​поддержка TLS 1.3 по умолчанию. FOS 8 добавляет API панели настроек, который позволяет отображать ключевые системные настройки непосредственно в контексте вашего приложения, позволяя пользователям получать доступ к системным настройкам, таким как громкость, параметры подключения к Интернету и элементы управления Wi-Fi, не выходя из приложения.
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