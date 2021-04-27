Amazon представила новые планшеты Fire с современным дизайном

Amazon обновила свой планшеты Fire, выпустив новое планшеты 11-го поколения, которые отличаются новым дизайном и большим объемом оперативной памяти.

Два новых планшета Fire HD 10, получили более тонкие лицевые панели со всех сторон и дисплей, который на 10% ярче, чем у предыдущего поколения. Компания Amazon не уточнила, на каком именно процессоре работают планшеты, но заявила, что оба планшета получили мощный восьмиядерный процессор.

Стандартная версия получила дополнительный 1 ГБ оперативной памяти по сравнению с 10-ым поколением, поэтому потребители получают 3 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной памяти хранилища. Планшет также оснастили 2-мегапиксельной селфи камерой и 5-мегапиксельной основной камерой. Amazon заявляет, что на одном полном зарядке, автономность планшета хватит на 12 часов. Планшет стоит 139,99 долларов и будет доступен в черном, джинсовом, лавандовом и оливковом цветах.

А Fire HD 10 Plus свою очередь получает еще больше оперативной памяти - 4 ГБ, 32 ГБ или 64 ГБ расширяемой памяти, мягкую поверхность, поддержку беспроводной зарядки и все те же камеры. Время автономной работы также составляет 12 часов. Цена Amazon Fire HD 10 Plus составляет 179,99 долларов США и доступен планшет в одном цвете - Slate.

Новые модели планшетов поступят в продажу с 26 мая.