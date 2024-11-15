Amazon представила новые телевизоры Fire TV Omni

Сегодня компания Amazon официально представила новую серию телевизоров Fire TV Omni с MiniLED-подсветкой, которая обеспечивает более высокую контрастность, уменьшение эффекта цветового ореола и большую яркость по сравнению с предыдущими моделями. Стоит сказать, что серия телевизоров Fire TV Omni нового поколения получила до 1344 зон локального затемнения (в зависимости от диагонали экрана) и демонстрирует пиковую яркость до 1400 нит. Это достойный показатель, хотя он уступает ведущим конкурентам вроде TCL QM8 и Hisense U8N, способным выдавать до 3000 нит. Тем не менее, телевизоры Amazon предлагают более доступную цену и поддерживают технологии Dolby Vision IQ, HDR10 Plus Adaptive и звук Dolby Atmos. И, что немаловажно, это, пожалуй, первый Fire TV Omni, который по-настоящему подходит для гейминга.

Устройство сертифицировано по стандарту AMD FreeSync Premium Pro, поддерживает переменную частоту обновления, автоматический режим с низкой задержкой и частоту обновления до 144 Гц. Кроме того, как и предыдущие модели серии Omni, новые телевизоры производителя оснащены микрофонами дальнего действия для голосовых команд и управления функцией Ambient Experience, которая отображает виджеты или произведения искусства, пока телевизор находится в режиме ожидания. Довольно интересное решение на самом деле, потому что цена делает устройства новой линейки более доступными для большинства потенциальных покупателей со всего мира.