Amazon уходит из Китая

Появилась информация о том, что компания Amazon планирует вывести все свои активы из Китая в самое ближайшее время. Это весьма оправданный слух, ведь торговая война США и Китая сильно ударила по многим крупным производителям, которые теперь не могут спокойно выпускать товары в Поднебесной — с них будут взымать приличную пошлину при ввозе в США, что повлечет общее повышение цен для данного региона. Кроме того, есть данные, что Dell, HP и Acer тоже вскоре перевезут свои мощности из Китая во Вьетнам, чтобы производить и продавать свою технику оттуда. Вероятно, это сильный удар по экономике Китая, однако больше всего от этого страдают сами производители, которые несут приличные убытки прямо сейчас. Что вы думаете об этой ситуации?