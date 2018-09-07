Amazon выпустила планшет Fire HD 8 с 8-дюймовым экраном

Состоялся анонс нового планшета под названием Amazon Fire HD 8. Гаджет получил 8-дюймовый экран с разрешением 1280 на 800 пикселей и две 2-мегапиксельные камеры. В основе устройства лежит процессор с четырьмя вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 1,3 ГГц. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов. Предусмотрены адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11n, слот для карты microSD и порт Micro-USB. Приобрести новинку можно в четырех вариантах цветового исполнения — красном, желтом, синем и черном по цене от 80 долларов в зависимости от модификации.