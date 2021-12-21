Amazon заняла лидирующую позицию на рынке умных динамиков в третьем квартале

Amazon является бесспорным лидером на мировом рынке умных динамиков с 10,4 миллионами поставок в период с июля по сентябрь. Данные, собранные Strategy Analytics, показывают, что Google занял второе место с 8,1 миллионами поставок за этот период, а Baidu - третье место с 5,4 миллионами.

Alibaba осуществила приличные 4,3 миллиона поставок, в то время как Apple была самым быстрым производителем, увеличив свои поставки на 92% по сравнению с 2020 годом достигнув 4 миллионов единиц. Xiaomi замыкает шестерку лидеров с поставками 2 миллионов умных динамиков. Всего за три квартала 2021 года было отгружено 39,3 миллиона умных динамиков, что на 10% больше, чем в 2020 году.

Amazon занимает более четверти рынка с долей 26,4%, в то время как Google сейчас составляет 20,5%, что на 19,1% больше, чем в третьем квартале 2020 года.
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