Американская компания Adesso представила игровую мышь

2020-02-16, Автор - Ramil; Продукт - iMouse X3; [102]
Adesso - американская компания по производству периферийных устройств, представила игровую мышь с эргономичным дизайном. Мышь оснащена 9-ю программируемыми кнопками. Проводная мышь предназначена для правой руки.

iMouse X3 оснащена весовыми гирями, с помощью которых можно добавить или уменьшить вес мышки. Модель имеет шероховатую поверхность.

RGB подсветка настраивается с помощью ПО. USB кабель имеет длину 1.8 метра. Стоимость iMouse X3 составляет около 35 евро. В России мышка не доступна, к сожалению.


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