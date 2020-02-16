Американская компания Adesso представила игровую мышь

Adesso - американская компания по производству периферийных устройств, представила игровую мышь с эргономичным дизайном. Мышь оснащена 9-ю программируемыми кнопками. Проводная мышь предназначена для правой руки.

iMouse X3 оснащена весовыми гирями, с помощью которых можно добавить или уменьшить вес мышки. Модель имеет шероховатую поверхность.

RGB подсветка настраивается с помощью ПО. USB кабель имеет длину 1.8 метра. Стоимость iMouse X3 составляет около 35 евро. В России мышка не доступна, к сожалению.