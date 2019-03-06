AnTuTu назвала самые мощные смартфоны

Компания AnTuTu, которую все знают по самому популярному бенчмарку для смартфонов, опубликовал список самых производительных устройств за прошлый месяц. Возглавил список новый смартфон компании Xiaomi под названием Mi 9. Выглядит очень круто, плюс нужно понимать, что это китайский смартфон с довольно низкой стоимостью, который даже близко не стоит рядом с флагманами других компаний в плане стоимости. Это не мешает бренду делать самый мощный на рынке смартфон и ставить новые рекорды в синтетических тестах. Стоит также отметить, что еще полгода назад цифра в 300 тысяч баллов в AnTuTu казалась нереальной, а сейчас уже смартфоны побираются к цифре в 400 тысяч баллов. Видимо, производительность еще может расти постепенно.