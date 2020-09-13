Android 11 уже доступна на Redmi K20 Pro

Недавно была выпущена стабильная версия Android 11 для смартфонов Google Pixel, а сегодня на XDA Developers появилась первая прошивка для Redmi K20 Pro и Xiaomi Mi 9T Pro. Речь идет о предварительной сборке, которая может быть небезопасной. В остальном, прошивка предлагает все основные функции.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.
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