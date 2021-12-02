Android 12L Developer Preview теперь доступен для Lenovo Tab P12 Pro

Еще в октябре Google удивил всех, анонсировав Android 12L, эволюцию Android 12, специально разработанную для оптимизации экранов большего размера. С сегодняшнего дня первая предварительная версия Android 12L Developer Preview доступна для Lenovo Tab P12 Pro.

Сборка включает уровень безопасности от 1 ноября 2021 года, Lenovo заявляет, что Android 12L является первой ОС Android, оптимизированной для большого экрана, с новыми API-интерфейсами для разработчиков приложений, которые обеспечивают более удобное использование приложений в ландшафтном режиме, включая упрощение многозадачности и оптимизацию пользовательского интерфейса системы.

Lenovo уже опубликовала список текущих известных проблем с данной сборкой, среди которых тот факт, что аутентификация по отпечатку пальца не работает, разблокировка по лицу также не работает, кнопка стилуса не поддерживается, жесты сенсорной панели с несколькими пальцами не работают, VPN может работать некорректно.
Комментарии и отзывы Lenovo Tab P12 Pro
Xiaomi Mi Pad 5 готовится к глобальному релизу…
Xiaomi Mi Pad 5 готовится к глобальному релизуДолгожданная серия планшетов Xiaomi Mi Pad 5 наконец-то была запущена в Китае в прошлом месяце после мног…
Apple жертвует новыми iPad, чтобы увеличить производство iPh…
Apple жертвует новыми iPad, чтобы увеличить производство iPhApple решила сократить производство iPad . Производители Apple стали жертвами ограничений глобальной цепо…
Защищенный планшет Oukitel RT1 с рейтингом IP68 и IP69K…
Защищенный планшет Oukitel RT1 с рейтингом IP68 и IP69KКомпания Oukitel, известная своими прочными смартфонами и устройствами начального уровня, анонсировала св…
Планшет Samsung Galaxy Tab A8 2021 получит чип Unisoc…
Планшет Samsung Galaxy Tab A8 2021 получит чип UnisocСетевые источники поделились подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab A8 2021, который засветился в ба…
Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 выйдет в ноябре…
Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 выйдет в ноябреLenovo сообщила, что Xiaoxin Pad Pro 12.6 выйдет в ноябре. Это означает, что в следующем месяце планшет б…
Новый планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6…
Новый планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6Lenovo выпустила в Китае премиальный Android-планшет Xiaoxin Pad Pro 12.6. …
Планшет Motorola Moto Tab G70 получит старый процессор…
Планшет Motorola Moto Tab G70 получит старый процессорВ сети появились подробности о планшете Motorola Moto Tab G70, который еще не был представлен официально.…
Новый планшет Moto Tab G70 LTE…
Новый планшет Moto Tab G70 LTEMotorola вошла в категорию планшетов с запуском Moto Tab G20. Теперь ожидается, что компания выпустит еще…
Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленкиОбзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки
Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Лучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron GreyЛучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron Grey
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor