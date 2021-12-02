Android 12L Developer Preview теперь доступен для Lenovo Tab P12 Pro

Еще в октябре Google удивил всех, анонсировав Android 12L, эволюцию Android 12, специально разработанную для оптимизации экранов большего размера. С сегодняшнего дня первая предварительная версия Android 12L Developer Preview доступна для Lenovo Tab P12 Pro.

Сборка включает уровень безопасности от 1 ноября 2021 года, Lenovo заявляет, что Android 12L является первой ОС Android, оптимизированной для большого экрана, с новыми API-интерфейсами для разработчиков приложений, которые обеспечивают более удобное использование приложений в ландшафтном режиме, включая упрощение многозадачности и оптимизацию пользовательского интерфейса системы.

Lenovo уже опубликовала список текущих известных проблем с данной сборкой, среди которых тот факт, что аутентификация по отпечатку пальца не работает, разблокировка по лицу также не работает, кнопка стилуса не поддерживается, жесты сенсорной панели с несколькими пальцами не работают, VPN может работать некорректно.