Android Pie приходит к Nokia 8

После неудачного выпуска обновления Android Pie в ноябре, как и было обещано, HMD Global наконец выпустила стабильное обновление для Nokia 8. Обновление является поэтапным, поэтому оно может не сразу попасть на ваши устройства.

Android Pie предлагает новую навигационную систему, адаптивную батарею и адаптивную яркость. Бета-обновление поставляется в комплекте с декабрьским патчем безопасности, поэтому мы ожидаем, что в эту версию также будет включено патч безопасности. Nokia 8 была выпущена в 2017 году как первый флагманский смартфон HMD Global. Он имеет 5,3-дюймовый экран с дисплеем 1440 x 2560, покрытым стеклом Gorilla Glass 5. Под крышкой находится процессор Snapdragon 835 с 4 ГБ / 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ / 128 ГБ дискового пространства. Второй слот для SIM-карты служит слотом для карты MicroSD, что позволяет добавить до 512 ГБ дополнительного хранилища.