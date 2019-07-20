Android Q DP3 в OnePlus 6, 6T, 7 и 7 Pro

​​OnePlus анонсировал Android Q Developer Preview 3 для OnePlus 6, 6T, 7 и 7 Pro. В этом случае OnePlus 'Android Q Developer Preview 3 является эквивалентом Android Q Beta 5 от Google. В комплект входит Game Space, замена существующего игрового режима. Game Space обеспечивает быстрый доступ к установленным играм, наряду с режимом Fnatic и настройками «оптимизации графики». Также в Android Q DP3 включены параметры настройки. Эти настройки имеют собственный раздел и включают в себя настройки экрана и блокировку системы. Например, можно выбрать одну из трех предустановленных тем, изменить цвет, использовать другие наборы значков, изменить шрифт, настроить параметры цвета для подсветки Horizon и многое другое.

Режим интеллектуального отображения, в новом режиме OxygenOS может показывать вашу музыку, погоду, события календаря и многое другое, когда он считает это целесообразным. Встроенный рекордер экрана теперь может записывать с разрешением 4K (3840 x 2160). Также можно увеличить битрейт до 24 Мбит / с и записывать со скоростью 60 кадр / с.