iPhone 18 Pro Max получил продвинутую испарительную камеру

Испарительная камера в iPhone появилась всего поколение назад, но Apple уже успела добиться высокой эффективности этой системы охлаждения, особенно в iPhone 18 Pro Max. В сочетании с новым процессором A20 Pro обновлённая система охлаждения позволяет флагману Apple конкурировать с более крупными испарительными камерами игровых смартфонов на Android, при этом обеспечивая более низкие температуры при сопоставимых ограничениях по энергопотреблению. Чтобы проверить эффективность испарительной камеры iPhone 18 Pro Max, YouTube-канал Geekerwan оснастил флагман и его конкурентов различными температурными датчиками. В тестировании участвовали OnePlus 15, прошлогодний iPhone 17 Pro Max и iQOO 15 Ultra.

Все Android-смартфоны работали на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, хотя их преемники с новым Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro могут показать более высокие результаты. В ходе тестирования iPhone 18 Pro Max достиг ограничения мощности на уровне 5,9 Вт, что немного выше показателя iPhone 17 Pro Max предыдущего поколения — 5,4 Вт. При этом новый флагман Apple оказался холоднее — его температура составила 44,3 °C, тогда как у предшественника она достигла 45,2 °C. Особенно примечательно, что ограничение мощности iPhone 18 Pro Max практически совпало с результатом OnePlus 15 — смартфон OnePlus достиг 6,1 Вт, но при этом нагрелся до 47,2 °C. Это существенная разница в температуре на самом деле, особенно в рамках тонкого корпуса смартфона.