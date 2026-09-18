iPhone 18 Pro Max получил продвинутую испарительную камеру

Все Android-смартфоны работали на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, хотя их преемники с новым Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro могут показать более высокие результаты. В ходе тестирования iPhone 18 Pro Max достиг ограничения мощности на уровне 5,9 Вт, что немного выше показателя iPhone 17 Pro Max предыдущего поколения — 5,4 Вт. При этом новый флагман Apple оказался холоднее — его температура составила 44,3 °C, тогда как у предшественника она достигла 45,2 °C. Особенно примечательно, что ограничение мощности iPhone 18 Pro Max практически совпало с результатом OnePlus 15 — смартфон OnePlus достиг 6,1 Вт, но при этом нагрелся до 47,2 °C. Это существенная разница в температуре на самом деле, особенно в рамках тонкого корпуса смартфона.