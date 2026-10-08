Представлен недорогой смартфон Vivo Y600s Pro

Компания Vivo без лишнего шума представила в Китае новый смартфон серии Y600. Модель получила название Vivo Y600s Pro и стала третьим представителем линейки после недавно показанных Y600i и Y600k Turbo. Главными особенностями новинки стали крупный аккумулятор и AMOLED-экран с высоким разрешением. Vivo Y600s Pro оснащён 6,83-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2800х1260 пикселей, поддержкой 1,07 млрд цветов и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает HDR и расширенный цветовой охват P3, а сканер отпечатков пальцев встроен непосредственно в дисплей.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300e, работающий в связке с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а объём встроенного накопителя UFS 3.1 достигает 512 ГБ. Смартфон работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16 и поддерживает функцию Memory Fusion, которая позволяет виртуально добавить ещё до 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера получила сенсор разрешением 50 Мп и объектив с диафрагмой f/1.8, а для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Обе камеры поддерживают электронную стабилизацию изображения. Главной особенностью Vivo Y600s Pro стал аккумулятор ёмкостью 10200 мАч. Она поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, а также обратную зарядку для питания других устройств. В оснащение также вошли NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, инфракрасный передатчик для управления бытовой техникой и стереодинамики. Неплохой набор характеристик.