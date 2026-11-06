OPPO Reno 17 показали на фото

В сети появилось первое изображение смартфона OPPO Reno 17, который еще не был представлен официально. Отметим тыльную панель со светящимся силуэтом, который будет в версии Encounter Cat Edition. Предполагается, что серия будет состоять из моделей Reno 17 и Reno 17 Pro. Базовой модели приписывают наличие 6,59-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5K, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, батареи ёмкостью 8000 мАч, тройной основной камеры с модулями 200 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик), конфигураций с 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти, а также пяти расцветок корпуса. Старшая модель будет отличаться 6,32-дюймовым экраном, мощным процессором MediaTek Dimensity 8550 Super и аккумулятором ёмкостью 7200 мАч.