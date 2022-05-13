Android TV получит массу новых функций

Более того, будущая версия Android TV также будет поддерживать различные раскладки клавиатуры. По словам Google, это может быть полезно для разработчиков игр, которым необходимо сопоставить ввод с физической клавиатурой, отличной от QWERTY. Вы также должны ожидать повышения производительности и качества благодаря улучшенной маршрутизации звука и оптимизации работы HDMI. Сегодня разработчики могут получить бета-версию Android 13 TV 2 либо для комплекта Google ADT-3, либо для компьютерного эмулятора. Вам, вероятно, придется подождать до конца года, чтобы получить готовое обновление Android TV. Как и в случае с Android 13 на мобильных устройствах, это не капитальный ремонт — это скорее усовершенствование, которое поможет идти в ногу с современными технологиями.