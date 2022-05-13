Android TV получит массу новых функций

Компания Google уделила внимание не только смартфонам и планшетам на операционной системе Android на своём мероприятии I/O 2022, но и потратила время на демонстрацию важной функции для умных телевизоров нового поколения. Дело в том, что компания Google сообщила, что Android TV расширит возможности просмотра «картинка в картинке» для показа видео групповых вызовов, добавит режим закрепления и предотвратит скрытие контента чатов в других приложениях. Это значит, что вы можете общаться с семьей на телевизоре с камерой, не блокируя веб-браузер или какое-то другое приложение, что, безусловно, является отличной новостью для тех, кто не может выдержать часовую беседу с родителями без контента в фоне.

Более того, будущая версия Android TV также будет поддерживать различные раскладки клавиатуры. По словам Google, это может быть полезно для разработчиков игр, которым необходимо сопоставить ввод с физической клавиатурой, отличной от QWERTY. Вы также должны ожидать повышения производительности и качества благодаря улучшенной маршрутизации звука и оптимизации работы HDMI. Сегодня разработчики могут получить бета-версию Android 13 TV 2 либо для комплекта Google ADT-3, либо для компьютерного эмулятора. Вам, вероятно, придется подождать до конца года, чтобы получить готовое обновление Android TV. Как и в случае с Android 13 на мобильных устройствах, это не капитальный ремонт — это скорее усовершенствование, которое поможет идти в ногу с современными технологиями.
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