Android позволит архивировать приложения для экономии места

Сегодня Google объявила, что работает над новой функцией, которая, по ее оценкам, сократит пространство, занимаемое некоторыми приложениями, примерно на 60 процентов. Лучше всего то, что ваши личные данные не будут затронуты. Эта функция называется архивированием приложений и появится позже в этом году. Вместо того, чтобы полностью удалить приложение, он временно удаляет некоторые его части и создает новый тип пакета Android, известный как заархивированный APK. Этот пакет сохраняет ваши данные до того момента, пока вы не вернете приложение в его прежний вид.

Google начал предоставлять разработчикам заархивированные APK-файлы в преддверии выпуска этой функции. Если у вас относительно недавнее и высококлассное устройство, такое как Galaxy S22, вероятно, не получите большой пользы от архивации приложений, но эта функция может быть значительным благом для тех, у кого бюджетные устройства.