Android-смартфон теперь можно использовать как веб-камеру

Инсайдеры сегодня поведали о том, что в операционной системе компании Microsoft появилось довольно важное нововведение (пока что только в программе Windows Insider) — возможность использовать ваш смартфон или планшет на базе операционной системы Android в качестве веб-камеры. Пользователи Windows 11, участвующие в программе Insider, отмечают, что подходит далеко не любой смартфон или планшет — нужно устройство на базе операционной системы Android 9.0 и выше. В этом случае устройство можно будет задействовать в качестве веб-камеры во время видеоконференций. Правда, для использования этой функции вам также потребуется установить приложение Link to Windows на вашем мобильном устройстве (Microsoft указывает, что требуется версия 1.24012 или выше).

Затем вам нужно убедиться, что вы участвуете в программе Windows Insider, а потом перейти в раздел Настройки > Bluetooth и устройства > Мобильные устройства, выбрать «Управление устройствами» и разрешить вашему ПК доступ к вашему смартфону на Android. После данной настройки ваш смартфон или планшет на Android покажет сообщение об успешном подключении. Кроме того, Microsoft сообщает, что пользователи могут переключаться между передней и задней камерами устройства и даже добавлять эффекты, чтобы изменить общий дизайн кадра. Это достаточно интересная новость, потому что ранее для этих же задач нужно было использовать дополнительный софт от сторонних разработчиков. Теперь это полностью бесплатно.
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