Смартфон OnePlus Turbo 6Xs оценили в 300 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Turbo 6Xs, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7360 SUPER с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2.

Новинка также характеризуется 6,72-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 60, 90, 120 и 144 Гц, глобальной яркостью 800 нит и пиковой яркостью 1000 нит, 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, тыльной камерами с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной SuperVOOC, модемом 5G, боковым дактилоскопом, а также корпусом толщиной 8,55 мм и массой 208 граммов. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 300 долларов.