Apple позволяет самостоятельно ремонтировать iPhone 18 Pro

Перед началом ремонта пользователь может выбрать конкретную операцию и посмотреть, какие детали, инструменты и расходные материалы понадобятся. Всё необходимое можно приобрести по отдельности — среди дополнительных инструментов есть приспособления для снятия клея, присоски, нейлоновые зонды, растворители для клеевых составов, динамометрические отвёртки и запасные винты. Правда, для работы всё ещё потребуются специальные инструменты и определённые технические навыки, а аренда набора инструментов обычно обходится примерно в 49 долларов за 7 дней. Тем не менее доступ к оригинальным запчастям даёт опытным пользователям возможность самостоятельно обслуживать новейшие устройства компании, не посещая сервисный центр, где цена будет выше. Это позволяет слегка сэкономить средства на ремонте.