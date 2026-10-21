Apple позволяет самостоятельно ремонтировать iPhone 18 Pro

Компания Apple официально расширила программу самостоятельного ремонта Self Service Repair, добавив в неё некоторые из своих новейших устройств. В разделе Self Service Repair Store появились комплектующие для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, Mac Studio с процессорами M5 Max и M5 Ultra, а также Mac mini с процессорами M6 и M5 Pro. Программа, запущенная в 2022 году, позволяет пользователям из ряда регионов покупать или брать в аренду оригинальные детали и инструменты, руководствуясь подробными инструкциями Apple по ремонту в домашних условиях, чтобы устранить неисправности самостоятельно, не обращаясь в авторизованный сервисный центр.

Перед началом ремонта пользователь может выбрать конкретную операцию и посмотреть, какие детали, инструменты и расходные материалы понадобятся. Всё необходимое можно приобрести по отдельности — среди дополнительных инструментов есть приспособления для снятия клея, присоски, нейлоновые зонды, растворители для клеевых составов, динамометрические отвёртки и запасные винты. Правда, для работы всё ещё потребуются специальные инструменты и определённые технические навыки, а аренда набора инструментов обычно обходится примерно в 49 долларов за 7 дней. Тем не менее доступ к оригинальным запчастям даёт опытным пользователям возможность самостоятельно обслуживать новейшие устройства компании, не посещая сервисный центр, где цена будет выше. Это позволяет слегка сэкономить средства на ремонте.
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