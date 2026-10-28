Samsung Galaxy A17 обновили до Android 17

Компания Samsung выпустила фирменную прошивку One UI 9.0 на базе операционной системы Android 17 для смартфона Galaxy A17. Пару дней назад апдейт вышел в Южной Корее, а теперь и в других странах. Помимо всех нововведений прошивка под номером A176BXXU8DZJ5 привносит и октябрьский патч безопасности. Напомним, что выпущенный больше года назад Galaxy A17 входит в десятку самых популярных смартфонов мира – причем речь идет как о 4G, так и 5G-версиях.

Galaxy A17 5G оснащается 5-нанометровым процессором Exynos 1330 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G68 MP2, 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP54, защитным стеклом Gorilla Glass Victus, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 7,5 мм и массой 192 грамма, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 13 Мп и модемом 5G.
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