Samsung Galaxy A17 обновили до Android 17

Galaxy A17 5G оснащается 5-нанометровым процессором Exynos 1330 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G68 MP2, 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP54, защитным стеклом Gorilla Glass Victus, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 7,5 мм и массой 192 грамма, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 13 Мп и модемом 5G.