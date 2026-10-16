Samsung Galaxy A58 5G получит макрокамеру на 5 Мп

По данным нидерландского сайта GalaxyClub, Galaxy A58 5G получит основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 12 Мп, макрокамеру на 5 Мп и фронтальную камеру на 12 Мп. Пока речь идёт исключительно о разрешении камер — информация о размерах сенсоров, светосиле оптики и возможных изменениях аппаратной части отсутствует. Поэтому есть вероятность, что Samsung заменит датчики изображения на другие — как на более совершенные, так и на более простые. Но в общем и целом серьёзных изменений в системе камер не ожидается. Особое внимание привлекает макрокамера на 5 Мп — впервые такой модуль появился в Galaxy A51 ещё в 2020 году. Если Galaxy A58 выйдет в начале 2027 года, как предполагают большинство источников, то есть в марте или апреле, Samsung будет использовать практически одну и ту же макрокамеру с низким разрешением в смартфонах среднего класса около 7 лет.

При этом, как и прежде, отдельного телеобъектива не предусмотрено — система камер ограничится основным, сверхширокоугольным и макромодулями. Если Galaxy A58 сохранит те же характеристики, это будет выглядеть как попытка Samsung придерживаться принципа «не трогать то, что работает», а заодно сократить расходы. Согласно имеющимся данным, компания начала аппаратную разработку Galaxy A58 несколько месяцев назад, а недавно перешла к созданию программного обеспечения. Ожидается, что смартфон выйдет с Android 17 и оболочкой One UI 9.5. Это важный бонус для недорогого смартфона Samsung.