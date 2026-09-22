Представлен бюджетный смартфон OnePlus N6 Lite с АКБ на 7000 мАч

Компания OnePlus пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью N6 Lite, которая среди прочего получила 12-нанометровую однокристальную систему Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1.

Новинку также оснастили 6,75-дюймовым экраном LCD с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц и яркостью 900 нит в режиме HBM, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 13-Мп тыльной и 5-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной и 5-Вт обратной проводной зарядок, боковым дактилоскопом, корпусом толщиной 8,95 мм и массой 215 граммов, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP64 и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составила эквивалент 180 долларов.