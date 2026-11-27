Компактный смартфон Enough Phone получит съемную АКБ на 3850 мАч

На краудфандинговой платформе Kickstarter подходит к финалу кампания по сбору средств на Enough Phone — редкий по нынешним меркам компактный смартфон с легкосъёмным аккумулятором. До окончания сборов остаётся неделя, а проект уже привлёк почти 220 тысяч долларов из целевых 250 тысяч. Примечательно, что по ходу сборов авторы заметно прокачали характеристики устройства без повышения ценника: объём оперативной памяти увеличили с 8 до 12 ГБ, накопитель удвоили со 128 до 256 ГБ, а ёмкость сменной батареи подняли с 3500 до 3850 мАч.

Смартфон также имеет в своем оснащении 5,3-дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей, корпус с размерами 133:64:12 мм, процессор MediaTek Dimensity 7500, за 50-Мп (сенсор 1/1,56 дюйма) одинарную камеру, селфи-камеру на 32 Мп, поддержку NFC и GPS, а также две программные платформы: OdysseyOS или чистую ОС Android 17. Поддерживать устройство будут до 2032 года. Цена Enough Phone по предзаказу составляет 450 долларов.