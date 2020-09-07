Анонс Realme 7i с Snapdragon 662 назначен на 17 сентября

Новенький смартфон Realme 7i официально представят 17 сентября.

В сети уже появились официальное изображение и характеристики Realme 7i. Новинку оснастили Snapdragon 662, созданный Qualcomm по 11-нм техпроцессу и 6,5-дюймовый ЖК-экран с частотой 90 Гц и круглым отверстием под 16 МП фронталку. Другие характеристики включают 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и четыре камеры на спине - 64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП. Питает 7i будет аккумулятор на 5000 мАч с технологией беспроводной зарядки 18 Вт. Телефон будет доступен в зеленом и голубом цветах.

Презентация смартфонов будет транслироваться в прямом эфире на всех популярных платформах.