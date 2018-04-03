Анонс смартфона OnePlus 6 ожидается в текущем квартале

К выпуску готовится смартфон OnePlus 6, который выйдет в версии с 256 Гбайт флеш-памятью. Анонс смартфона ожидается уже в текущем квартале. Смартфон OnePlus 6 получит 6,28-дюймовый AMOLED-экран с соотношением 19:9 и вырезом в верхней части. В основе ляжет процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативная и 128 ГБ встроенная память, а также аккумулятор ёмкостью в 3 450 мАч. На обратной стороне разместятся двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Стоимость устройства составит приблизительно 700 долларов США.