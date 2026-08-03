Характеристики Samsung Galaxy Tab S12 Ultra слили в сеть

Сегодня появились хорошие новости относительно производительности грядущего планшета Galaxy Tab S12 Ultra. Старшая модель серии появилась в базе данных Geekbench, где продемонстрировала более впечатляющие результаты по сравнению с прошлогодним Galaxy Tab S11 Ultra. Хотя в тесте напрямую не указано название модели, номер SM-X946B практически совпадает с обозначением Galaxy Tab S11 Ultra — SM-X936B. Это подтверждает, что речь идёт именно о Galaxy Tab S12 Ultra. Данные Geekbench раскрывают конфигурацию процессора нового планшета — одно производительное ядро, три высокопроизводительных ядра и четыре энергоэффективных ядра. Такая архитектура исключает использование последних двух поколений флагманских процессоров Snapdragon.

Также указаны максимальные частоты 4,21 ГГц для основного ядра и 2,7 ГГц для энергоэффективных ядер, что подтверждает наличие процессора Dimensity 9500. В тестах производительности Galaxy Tab S12 Ultra набрал 2424 балла в одноядерном режиме и 8446 баллов в многоядерном. Это лишь небольшой прирост по сравнению с Galaxy Tab S11 Ultra. Кроме того, тестовый образец оснащён 12 ГБ оперативной памяти, как и базовая версия прошлогодней модели. Вероятно, Samsung также выпустит вариант с 16 ГБ ОЗУ. Согласно предыдущим утечкам, Galaxy Tab S12 Ultra сохранит основные характеристики прошлогодней модели, включая 14,6-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X, аккумулятор ёмкостью 11600 мАч и поддержку зарядки мощностью 45 Вт.