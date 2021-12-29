Анонсирован 4K-монитор ASUS ProArt PA328QV

Компания ASUS представила профессиональный монитор ProArt PA328QV, который получил 31,5-дюймовую панель с разрешением 3440:1440 пикселей (WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, 100% охватом цветовым палитр Rec.709 и sRGB, пиковой яркостью 400 нит, контрастностью 1000:1, временем отклика 5 мс, кадровой частотой 75 Гц, разъемами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, концентратором USB 3.2 Gen.1, 3,5-мм разъемом для наушников, стереофоническими динамиками по 2 Вт, гибко регулируемой подставкой с возможность перевода в портретную ориентацию. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.