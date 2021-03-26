Анонсирован Roomba i3+ - доступный робот-пылесос с системой самоочистки

Несколько лет назад американская компания iRobot представила робот-пылесос Roomba i7+ с функцией автоматической очистки, который позволил сделать уборку по-настоящему автономной. К сожалению, цена на него до сих остается весьма высокой. Сегодня iRobot расширяет свою премиальную линейку более доступной моделью Roomba i3+. Новинка получила обновленный дизайн, систему умной навигации и базу для самоочистки. Работает робот под управлением платформы iRobot Genius Home Intelligence с поддержкой системы персонализированных рекомендаций.

Аналогично моделям Roomba i7+ и Roomba S9, новинка умеет самостоятельно выгружать собранный мусор в базу, выполняющую также роль зарядной станции. Чтобы мелкодисперсные частицы не разлетались, был разработан специальный мешок AllergenLock, состоящий из четырехслойной мембраны, которая улавливает 99% пыльцы, спор плесени и прочих аллергенов. Пользователям в течение нескольких месяцев не нужно задумываться о необходимости очистки пылесборника.

Трехступенчатая система уборки Roomba 3+ состоит из двух резиновых щеток, которые вращаясь навстречу друг другу, собирают как микроскопические, так и более крупные частицы, а специально разработанная боковая щетка отвечает за уборку в углах и вдоль плинтуса. Увеличенная в 10 раз мощность всасывания (по сравнению с моделями 600 серии), совместно с запатентованной технологией Dirt Detect, позволяет Roomba i3+ фокусировать уборку на наиболее загрязненных участках квартиры, а благодаря HEPA-фильтру, частицы, однажды втянутые внутрь Roomba 3+, больше не вырвутся наружу.

Roomba 3+ снабжен интеллектуальный системой навигации, которая помогает ему двигаться по прямым линиям и объезжать препятствия, не пользуясь камерой. Пылесос не пасует как перед твердыми покрытиями, так и коврами. Если в процессе уборки, батарея разрядится, робот автоматически поедет на подзарядку, а затем возобновит работу.

Roomba i3+ получил обновленный дизайн: на смену маркому глянцу пришло матовое высокопрочное текстурированное покрытие, которое не собирает отпечатки пальцев или царапины, а главное, не позволяет оседать на корпусе пыли. Привлекательную внешность обеспечивает также пассивное световое кольцо индикации, которое загорается только при уведомлениях.

Обновленное приложение iRobot Home, работающее на базе платформы iRobot Genius (доступно для устройств iOS и Android), современный искусственный интеллект iRobot и анализ данных, полученных в результате предыдущих уборок в квартире, позволяют Roomba i3+ понять предпочтения пользователя и предложить персонализированные программы уборки. Робот разработает индивидуальные графики клининга, полезные предложения по работе во время сезона аллергий и активной линьки домашних животных.

Автоматизация на основе событий может быть настроена непосредственно в приложении iRobot Home. Roomba i3+ умеет взаимодействовать с умными домашними устройствами, например, August Wi-Fi Smart Lock. Это позволяет ему начинать работу, как только пользователь покинет помещение, и приостановить уборку, когда он вернется. С помощью умных колонок с Google Assistant, можно управлять Roomba i3+ голосовыми командами. Поддержка технологии Imprint Link позволит ему работать в паре с моющим роботом iRobot Braava Jet M6, поддерживая высокий уровень чистоты в квартире.

«Основополагающим для наших продуктов является инновационный подход к уборке, - уверена исполнительный вице-президент Кейт Хартсфилд. – Roomba i3+ расширяет нашу линейку, предлагая не только исключительную производительность, но и гораздо большую персонализацию и контроль. Платформа iRobot Genius позволяет роботу развиваться и повышать уровень своего интеллекта, предоставляя клиентам новые возможности уборки своих домов».

Робот-пылесос Roomba i3+ доступен как в комплектации со станцией самоочистки Clean Base, так и без нее. Все подробности можно узнать на официальном сайте www.irobot.ru.

Автор: Артем Костенко.
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