Анонсирован Xiaomi Mi TV Speaker

2018-04-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi TV Speaker; [92]
Компания Xiaomi постоянно радует нас какими-то интересными продуктами, которые можно купить гораздо дешевле потенциальных конкурентов. Вот в свет вышла колонка Xiaomi Mi TV Speaker, которую вы можете поставить под телевизор и пользоваться ею для просмотра фильмов, прослушивания музыки и так далее. Конечно, в любом современном телевизоре есть встроенные колонки, но они всегда слабенькие и звук у большинства моделей весьма и весьма скучный, так что хвалить там нечего. Другое дело — данная модель. Она большая, с двумя излучателями и двумя сабвуферами, плюс интересный дизайн и привлекательное качество звука. Думаю, для многих пользователей это будет шикарная возможность проапгрейдить свой телевизор за 60 баксов. Особенно это важно для тех, кто не хочет покупать дорогой домашний кинотеатр за большие деньги.


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