Анонсирован бюджетный смартфон Samsung Galaxy M31 с большой батареей на 6000 мАч

Сегодня компания Samsung анонсировала в Индии свой бюджетный смартфон Galaxy M31. Новинка была оценена в $208 за конфигурацию памяти с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, в $222 за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В наличии присутствуют два цвета: черный и синий. Старт продаж намечен на 5 марта этого года.

Итак, гаджет характеризуется 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешением Full HD+ со врезанной фронтальной камерой на 32 Мп, основной квадрокамерой датчиками на 64, 8, 5 и 5 Мп, дактилоскопом на задней крышке, однокристальной системой Exynos 9611, батареей на 6000 мАч (до 21 часа в режиме интернет-просмотра, 48 часов в режиме разговора, 119 часов в режиме прослушивания музыки), поддержкой быстрой 15-Вт зарядки, Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, FM-радио, USB Type-C, а также 3,5 мм разъемом.