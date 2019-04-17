Анонсирован индийский смартфон XOLO ZX

Индийский производитель XOLO анонсировал новый смартфон XOLO ZX, который выйдет 25 апреля.

Говоря о технических характеристиках, XOLO ZX будет оснащен 6,22-дюймовым дисплеем с разрешением HD + и режимом кинотеатра. Панель будет иметь верхнюю выемку, в которой находится селфи-камера и другие датчики. Телефон будет оснащен 12-нанометровым восьмиъядерным чипсетом - Helio P22 от MediaTek, в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и впечатляющим объемом внутренней памяти 128 ГБ.

На задней панели расположится сканер отпечатков пальцев и двоная камера на 13 + 5 МП. Смартфон будет питаться от аккумулятора на 3260 мАч.