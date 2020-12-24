Анонсирован изогнутый игровой монитор AOC CQ30G3E с Adaptive-Sync

AOC представила изогнутый монитор под номером модели CQ30G3E. Монитор оснащен 30-дюймовой 8-битной VA-панелью.

Монитор предлагает частоту обновления экрана 75 Гц с разрешением 2560 × 1080 пикселей. Новинка будет поставляться с заводской калибровкой.

AOC CQ30G3E поддерживает технологию Adaptive-Sync для плавного игрового процесса, есть режим HDR, а также Low Blue Light и Flicker-Free. На задней панели доступны два порта HDMI, DisplayPort и аудиоразъем 3,5 мм. Подставка позволяет только наклонить монитор. Модель поддерживает крепление VESA 100x100 мм.

На данный момент цена и доступность монитора не раскрыты.
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