Анонсирован корпус Thermaltake A500 Aluminum Tempered Glass Edition для игрового ПК

Представлен корпус Thermaltake A500 Aluminum Tempered Glass Edition для игрового ПК. Аппарат относится к решениям Mid Tower. В боковых частях установлены стенки из закаленного стекла. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini ITX, Micro ATX и ATX, а также есть место для шести устройств хранения данных в формате 3,5 или 2,5 дюйма и еще для одного 2,5-дюймового накопителя. Длина блока питания может достигать 220 мм. Габариты устройства составляют: 560 * 236 * 510 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, по два порта USB 3.0 и USB 2.0. О стоимости корпуса пока не сообщается.