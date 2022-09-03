Анонсирован монитор Samsung Odyssey OLED G8 на квантовых точках

На выставке IFA 2022, компания Samsung анонсировала изогнутый игровой монитор Odyssey OLED G8.

Odyssey OLED G8 представляет собой 34-дюймовый монитор с изогнутой панелью, разрешением 3440 x 1440 пикселей. Дисплей обеспечивает частоту обновления 175 Гц, соотношение сторон 21: 9 и время отклика 0,1 мс. Монитор имеет алюминиевую рамку и оснащен поддержкой VESA DisplayHDR 400 True Black. Также новинка поддерживает технологию AMD FreeSync Premium.

Samsung Odyssey OLED G8 обеспечивает точность цветопередачи RGB и цветовую гамму DCI 99,3%.

Эргономичная подставка позволяет регулировать монитор по высоте и наклону.

Изогнутый монитор Samsung Odyssey OLED G8 появится в продаже в четвертом квартале 2022 года.
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