Анонсирован ноутбук ASUS TUF Gaming FX504

Компания ASUS решила выпустить на рынок бюджетный игровой ноутбук. Само сочетание слов бюджетный и игровой ноутбук уже заставляет улыбаться, но продукт действительно есть — ASUS TUF Gaming FX504. Модель рассчитана на казуального геймера, который хочет играть в Dota 2 или в CS GO, заниматься какими-то рабочими моментами вроде почты или работы с документами. Дизайн очень интересный, выглядит весьма привлекательно, плюс клавиатура с подсветкой и все прочие преимущества современного игрового девайса на месте. Пока что стоимость ноутбука не названа, но производитель обещает сделать его максимально доступным для всех геймеров. Будем надеяться, что в ближайшее время назовут стоимость и можно будет с чем-то сравнивать новинку и ее игровые возможности. Пока что этого сделать нельзя.