Анонсирован новый ноутбук Realme Book Enhanced Edition Air

Только что в Китае был анонсирован новы ноутбук Realme Book Enhanced Edition Air. Как следует из названия, это слегка измененная версия ноутбука Enhanced Edition, выпущенного ранее в этом месяце, основным преимуществом которого является более легкая пластиковая рамка экрана вместо стеклянной. Благодаря измененным материалам Realme Book Enhanced Air весит всего 1,39 кг и имеет толщину 14,9 мм в самом толстом месте.

Ноутбук имеет 14-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением 2160 × 1440 пикселей и соотношением сторон 3: 2 с таким же 100% цветовым охватом sRGB, как и у двух предыдущих ноутбуков Realme Book.

Ноутбук оснащен веб-камерой с разрешением 720p, клавиатурой с трехступенчатой ​​подсветкой и сканером отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Интерфейс состоит из разъема Thunderbolt 4, порта USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.1 Gen 1 и разъема для наушников.

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-11320H и графика Intel Xe, а также 16 ГБ оперативной памятью LPDDR4X и твердотельным накопителем NVMe на 512 ГБ. Windows 11 охватывает программную сторону.

Аккумулятор имеет емкость 54 Втч и рассчитан на 12 часов смешанного использования. Он заряжается через USB-C со скоростью 65 Вт благодаря комплектному зарядному устройству, но также поддерживает зарядные устройства Dart мощностью 30 Вт, поставляемые в комплекте с телефонами Realme.