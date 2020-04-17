Анонсирован смартфон Honor 9X Lite с сервисами Google

Сегодня на рынке был неожиданно представлен смартфон Honor 9X Lite, слухи о котором ходили в феврале этого года. В Финляндии смартфон появится первым, а уже после в других европейских странах. Предварительные заказы стартуют 30 апреля по цене 199 евро, а продажи только 14 мая.

Honor 9X Lite оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, встроенной в экран фронтальной камерой на 16 Мп, двойной основной камерой датчиками на 48 Мп с диафрагмой F/1,8 и 2 Мп с диафрагмой F/2,4, чипсетом Kirin 710, дактилоскопом на задней крышке, батареей на 3750 мАч с поддержкой 10-Вт зарядки, 128 ГБ флеш-памяти, 4 ГБ оперативной памяти, оболочкой EMUI 9 на основе операционной системы Android 9 Pie, а также установленными сервисами и приложениями Google.