Анонсирован смартфон Motorola One Hyper с выезжающей фронтальной камерой

Сегодня на рынке был представлен смартфон Motorola One Hyper, который был оценен в $400. В наличии будет три расцветки корпуса: синий, красный и тёмно-розовый. Отличительной чертой данного смартфона является поддержка быстрой зарядки мощностью целых 45 Вт. Такая мощность очень удивительна по сегодняшним меркам.

В остальном же аппарат вполне обычен. Смартфон получил 6,5- дюймовый IPS экран (2340:1080 точек), платформу SoC Snapdragon 675, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, основную камеру с двумя модулями на 64 и 8 Мп, выезжающую селфи-камеру на 32 Мп, поддержку бесконтактных платежей NFC, Android 10, разъем для наушников и поддержку двух сим-карт. Его масса составляет 200 г, габариты 161,8 х 76,6 х 8,9 мм.