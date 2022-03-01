Анонсирован смартфон Tecno Camon с датчиком RGBW и собственным алгоритмом обработки изображений

Несколько месяцев назад Tecno объявила, что работает с Samsung над разработкой датчика RGBW (получившего название ISOCELL GWB). Сегодня компания раскрыла еще несколько подробностей о своих планах по созданию высококачественных мобильных камер — алгоритм обработки RGBW-данных с сенсора будет разработан самой Tecno. 64-мегапиксельный датчик RGBW дебютирует с телефоном Camon. Добавление белого субпикселя позволит датчику захватывать на 60% больше входящего света по сравнению с традиционным датчиком RGB. Tecno также будет использовать более дорогую, но более эффективную линзу из стекла и пластика, которая пропускает на матрицу на 30% больше света по сравнению с полностью пластиковой линзой.

В целом датчик GWB в грядущем телефоне Camon будет улавливать в два раза больше света, чем традиционный датчик того же размера. Конечно, использование фильтра RGBW означает, что Tecno не может повторно использовать алгоритмы, разработанные для RGB, поэтому компания разрабатывает новые. Компания считает, что с помощью новой системы они нашли способ более точно фиксировать черты лица и оттенки кожи.