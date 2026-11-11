Телефон HMD 124 4G получит ёмкий аккумулятор

В сеть утекло изображение и подробные технические параметры кнопочного телефона HMD 124 4G, релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие 2,4-дюймового LCD-экрана с разрешением QVGA, светодиодного фонарика, одноядерного процессора Unisoc T127 с тактовой частотой до 1 ГГц, предустановленной операционной системы S30+, 64 МБ ОЗУ, 128 МБ флеш-памяти, слота для карт памяти microSD объемом до 32 ГБ, аккумулятора ёмкостью 1500 мАч с поддержкой зарядки через порт USB-C, защиту от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP52, FM-радио, поддержки двух LTE-сетей, 3,5-мм гнезда для наушников, а также черной, серебристой и бирюзовой расцветок корпуса.