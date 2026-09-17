Vivo V80 получит самый ёмкий аккумулятор в серии

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo V80, который еще не был представлен официально. Сообщается о наличии системы AI Creative Camera с 30 эффектами на основе ИИ, функцией Live Sticker Collage для создания композиций и стикеров из фотографий и обновлённым режимом праздничных портретов AI Diwali Portrait 2.0, батареи ёмкостью 7200 мАч (больше, чем у любого смартфона в истории серии) и предустановленной операционной системы Android 17 с фирменной прошивкой OriginOS 7.

Напомним, что недавно был выпущен Vivo V80 Lite 5G с 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7360-Turbo, 6,83-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой локальной яркостью 3000 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX852) и 2 Мп (сенсор глубины), фронтальной разрешением 32 Мп, аккумулятором BlueVolt ёмкостью 7050 мАч, поддержкой 44-Вт проводной зарядки и защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.
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