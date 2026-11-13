Oppo готовит к релизу два смартфона и камеру

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о нескольких флагманских устройствах, которые Oppo, по слухам, готовит к скорому выпуску. В их числе окажутся карманная камера с подвесом для стабилизации, складной смартфон с широким экраном и классический флагман с дисплеем формата 16:9. По данным источника, карманная камера Oppo с механическим стабилизатором, известная под кодовым названием Fuyao, должна дебютировать до конца 2026 года. Согласно предыдущим утечкам, устройство получит 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,12 дюйма и будет разработано при участии Hasselblad. Стоит сказать, что ранее компания в этом направлении не работала, так что будет посмотреть на реальные возможности новинки.

Кроме того, Digital Chat Station сообщил, что широкоформатный складной смартфон Oppo, предположительно получивший название Find N7, уже готов к выходу. Ему приписывают процессор Snapdragon, произведённый по 2-нм техпроцессу, внутренний экран без видимой складки, а также основную камеру на 200 Мп с механической стабилизацией. Наконец, на завершающей стадии разработки находится и классический смартфон Oppo с широкоформатным экраном, который, как ожидается, выйдет под названием Reno X. По предварительным данным, он получит флагманский процессор серии Dimensity 9, дисплей с соотношением сторон 16:9 и тонкими рамками, а также основную камеру разрешением 200 Мп. Но конкретные сроки релиза инсайдер сообщить пока что не может.