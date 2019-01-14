Анонсирована гарнитура игрового класса XPG Emix H20

Компания ADATA Technology анонсировала гарнитуру игрового класса Emix H20 под брендом XPG. Новинка обеспечивает объемное виртуальное звучание формата 7.1 и оснащена 50-миллиметровыми излучателями. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц. Имеется также всенаправленный микрофон и контроллер для регулировки уровня громкости, включения/отключения микрофона и активации подсветки. Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB. О старте продаж и стоимости гарнитуры XPG Emix H20 пока не сообщается.