Обзор Reproductor RP-300BT. Доступный виниловый проигрыватель с прямым приводом и AT91

В рамках «Лаборатории» мы недавно изучали несколько доступных виниловых проигрывателей, являющихся входным билетом в мир живого звука и позволяющих близка эта тема, а дальше уже принять решение о приобретении техники более высокого класса. Такие проигрыватели бережнее воспроизводят виниловые пластинки, позволяют расширить выбор записей, выдают больше деталей и дают дополнительные возможности. Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Reproductor RP-300BT, это следующий уровень для тех кто уже определился, но при этом модель представлена в доступном сегменте, без пугающих «аудиофильских» ценников. При этом тут используется прямой тонарм из литого алюминия, ММ картридж с иглой Audio-Technica AT91, для точного извлечения звука из канавок винила, антискейтинг и противовес для регулировки прижимной силы.

Комплектация

Коробка из неокрашенного картона со схематичным изображением и данными по техническим характеристикам.

В комплекте пылезащитная крышка, резиновый мат, стерео кабель RCA, адаптер питания со съемной вилкой, транспортир для проведения выравнивания звукоснимателя, противовес, адаптер на 45 оборотов, документация.

Внешний вид

Представлен в нескольких цветовых вариантах исполнения. Основа у корпуса представлен монолитную плиту из МДФ. Вес 5.3 кг.

На основании четыре опорные ножки с пружинами и резиновыми подпятниками. Обеспечивается устойчивое размещение и гашение вибрации. Вниз направлена решетка, отвечающая за пассивный отвод тепла.

На обратной стороне линейный стереовыход RCA, экранированный кабель под него в комплекте. Переключатель работы фонокорректора, заземляющий винт и ввод для блока питания 12 В.

Выводить звуки можно также при помощи Bluetooth. Процесс сопряжения прост, активируется запрос на поиск активного соединения длительным нажатием на кнопку, после этого колонка в режиме подключения будет подключена. На стационарной эксплуатации можно будет организовать как проводное подключение к усилителю или активным колонкам, а также по необходимости беспроводным способом. Вариант по Bluetooth был рабочим, но детализация будет меньше, чем по кабелю.

На снимке мы можем видеть алюминиевую ось прямого привода. Такое исполнение выгодно отличает на фоне распространённых в этом ценовом сегменте пассиков. Выше точность работы двигателя с низким уровнем детонации. К тому же он работает в Reproductor RP-300BT полностью бесшумно.

Опорный диск также выполнен из алюминия. Обеспечивает воспроизведение пластинки с биением не превышающим 1 мм. Сопровождается резиновым матом.

Справа панель управления состоящая из регулятора громкости, кнопки Bluetooth сопряжения, включения. Отдельная кнопка Quartz для отключения питч-контроля.

Есть тонкая регулировка питч-контроля 10% и 20%. Кнопки воспроизведения со скоростями 33 и 45, при нажатии на две кнопки одновременно скорость 78 оборотов в минуту. Кнопка старта и остановки воспроизведения.

Тонарм из металла с хорошей балансировкой. Регулятор анти-скейтинга. Противовес для тонкой регулировки прижимной силы.

Используется игла Audio-Technica AT91. Достойно для этого ценового сегмента. Сам пользователь при желании в дальнейшем сможет дополнительно повысить класс приобретением вариантов подороже.

Тесты

Сопровождается виниловый проигрыватель защитной крышкой из полупрозрачного пластика. Фиксируется при помощи пары петель.Используемая в нем связка из прямого привода, фонокорректора и головки AT91 дает сбалансированность и гармонию в звуке. Звучание у Reproductor RP-300BT уверенное, без рывков. Сцена насыщенная и детализированная. Нижний регистр удовлетворительный, блинообразный бас отсутствует. Пронзительный вокал, многослойная детализация по инструментам на фоне. Не теряет согласованности в сложных фрагментах композиций.

Наличие встроенного фонокорректора делает его самостоятельным проигрывателем, но при этом и возможность отключения его работы тоже присутствует с дальнейшей обработкой на внешнем фонокорректоре.

Итоги

Мы использовали в редакции его в течение всего января. Впечатления положительные, достойный проигрыватель с живым звуком. Детальные инструменты для тонких настроек скорости воспроизведения. Отсутствие шума и вибрации при воспроизведении. На этом проигрывателе можно слушать виниловые пластинки высокого ценового сегмента, без риска повреждения. При этом имеется потенциал для самостоятельного апгрейда с заменой головки..Reproductor RP-300BT – самый доступный виниловый проигрыватель с прямым приводом, оснащенный качественным звукоснимателем, точным фонокорректором, детальными инструментами и выполненный в стильно исполненным корпуса. Данная модель с запасом закрывает требования, которые ставятся перед домашним виниловыми проигрывателем. Подводя итоги отметим монолитный корпус из МДФ, алюминиевый опорный диск с резиновым матом, иглу AT91, выходы RCA и Bluetooth на внешнюю акустику, противовес, антискейтинг, точная скорость воспроизведения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".