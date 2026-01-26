Обзор Reproductor RP-300BT. Доступный виниловый проигрыватель с прямым приводом и AT91

В рамках «Лаборатории» мы недавно изучали несколько доступных виниловых проигрывателей, являющихся входным билетом в мир живого звука и позволяющих близка эта тема, а дальше уже принять решение о приобретении техники более высокого класса. Такие проигрыватели бережнее воспроизводят виниловые пластинки, позволяют расширить выбор записей, выдают больше деталей и дают дополнительные возможности. Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Reproductor RP-300BT, это следующий уровень для тех кто уже определился, но при этом модель представлена в доступном сегменте, без пугающих «аудиофильских» ценников. При этом тут используется прямой тонарм из литого алюминия, ММ картридж с иглой Audio-Technica AT91, для точного извлечения звука из канавок винила, антискейтинг и противовес для регулировки прижимной силы.

Обзор Reproductor RP-300BT

Комплектация

Коробка из неокрашенного картона со схематичным изображением и данными по техническим характеристикам.

комплектация Reproductor RP-300BT

В комплекте пылезащитная крышка, резиновый мат, стерео кабель RCA, адаптер питания со съемной вилкой, транспортир для проведения выравнивания звукоснимателя, противовес, адаптер на 45 оборотов, документация.

комплектация Reproductor RP-300BT

Внешний вид

Представлен в нескольких цветовых вариантах исполнения. Основа у корпуса представлен монолитную плиту из МДФ. Вес 5.3 кг.

внешний вид Reproductor RP-300BT

На основании четыре опорные ножки с пружинами и резиновыми подпятниками. Обеспечивается устойчивое размещение и гашение вибрации. Вниз направлена решетка, отвечающая за пассивный отвод тепла.

внешний вид Reproductor RP-300BT

На обратной стороне линейный стереовыход RCA, экранированный кабель под него в комплекте. Переключатель работы фонокорректора, заземляющий винт и ввод для блока питания 12 В.

внешний вид Reproductor RP-300BT

Выводить звуки можно также при помощи Bluetooth. Процесс сопряжения прост, активируется запрос на поиск активного соединения длительным нажатием на кнопку, после этого колонка в режиме подключения будет подключена. На стационарной эксплуатации можно будет организовать как проводное подключение к усилителю или активным колонкам, а также по необходимости беспроводным способом. Вариант по Bluetooth был рабочим, но детализация будет меньше, чем по кабелю.

внешний вид Reproductor RP-300BT

На снимке мы можем видеть алюминиевую ось прямого привода. Такое исполнение выгодно отличает на фоне распространённых в этом ценовом сегменте пассиков. Выше точность работы двигателя с низким уровнем детонации. К тому же он работает в Reproductor RP-300BT полностью бесшумно.

внешний вид Reproductor RP-300BT

Опорный диск также выполнен из алюминия. Обеспечивает воспроизведение пластинки с биением не превышающим 1 мм. Сопровождается резиновым матом.

внешний вид Reproductor RP-300BT

Справа панель управления состоящая из регулятора громкости, кнопки Bluetooth сопряжения, включения. Отдельная кнопка Quartz для отключения питч-контроля.

внешний вид Reproductor RP-300BT

Есть тонкая регулировка питч-контроля 10% и 20%. Кнопки воспроизведения со скоростями 33 и 45, при нажатии на две кнопки одновременно скорость 78 оборотов в минуту. Кнопка старта и остановки воспроизведения.

внешний вид Reproductor RP-300BT

Тонарм из металла с хорошей балансировкой. Регулятор анти-скейтинга. Противовес для тонкой регулировки прижимной силы.

внешний вид Reproductor RP-300BT

Используется игла Audio-Technica AT91. Достойно для этого ценового сегмента. Сам пользователь при желании в дальнейшем сможет дополнительно повысить класс приобретением вариантов подороже.

внешний вид Reproductor RP-300BT

Сопровождается виниловый проигрыватель защитной крышкой из полупрозрачного пластика. Фиксируется при помощи пары петель.

Тесты

Используемая в нем связка из прямого привода, фонокорректора и головки AT91 дает сбалансированность и гармонию в звуке. Звучание у Reproductor RP-300BT уверенное, без рывков. Сцена насыщенная и детализированная. Нижний регистр удовлетворительный, блинообразный бас отсутствует. Пронзительный вокал, многослойная детализация по инструментам на фоне. Не теряет согласованности в сложных фрагментах композиций.

тесты Reproductor RP-300BT

Наличие встроенного фонокорректора делает его самостоятельным проигрывателем, но при этом и возможность отключения его работы тоже присутствует с дальнейшей обработкой на внешнем фонокорректоре.

тесты Reproductor RP-300BT

Мы использовали в редакции его в течение всего января. Впечатления положительные, достойный проигрыватель с живым звуком. Детальные инструменты для тонких настроек скорости воспроизведения. Отсутствие шума и вибрации при воспроизведении. На этом проигрывателе можно слушать виниловые пластинки высокого ценового сегмента, без риска повреждения. При этом имеется потенциал для самостоятельного апгрейда с заменой головки..

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorReproductor RP-300BT – самый доступный виниловый проигрыватель с прямым приводом, оснащенный качественным звукоснимателем, точным фонокорректором, детальными инструментами и выполненный в стильно исполненным корпуса. Данная модель с запасом закрывает требования, которые ставятся перед домашним виниловыми проигрывателем. Подводя итоги отметим монолитный корпус из МДФ, алюминиевый опорный диск с резиновым матом, иглу AT91, выходы RCA и Bluetooth на внешнюю акустику, противовес, антискейтинг, точная скорость воспроизведения.
Reproductor RP-300BT получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии
