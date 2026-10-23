Представлена акустика SVEN SPS-G840

Компания SVEN анонсировала новую акустическую систему SPS-G840 — модель, которая мгновенно приковывает внимание и буквально увлекает слушателя в бескрайнее звуковое пространство. В новинке соединены современные визуальные решения, высокое качество воспроизведения и широкая универсальность, что делает её подходящим вариантом и для активных геймеров, и для тех, кто ценит домашний кинотеатр.Ключевая особенность SPS-G840 — оригинальная зеркальная RGB-подсветка. Свет многократно отражается в особых панелях и формирует впечатляющий эффект бесконечной глубины.

Колонка заявлена как игровая: она гармонично впишется в любой gaming-сетап, дополняя игровой процесс качественным звуком и выразительным световым шоу. При этом корпус из дерева, отделанный премиальной эко-кожей, придаёт системе дополнительную элегантность, благодаря чему она уместно смотрится и в строгом классическом интерьере. SPS-G840 — это не только эффектный внешний вид, но и насыщенный, детально проработанный звук. При суммарной мощности 60 Вт система является двухполосной. За низкие и средние частоты отвечает мощный широкополосный динамик (ШП), а за высокие — твиттер, надёжно защищённый от повреждений специальной сеткой-куполом. Все частоты тщательно проработаны и воспроизводятся кристально чисто, что по достоинству оценят даже самые требовательные аудиофилы.