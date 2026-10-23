Представлена акустика SVEN SPS-G840

Компания SVEN анонсировала новую акустическую систему SPS-G840 — модель, которая мгновенно приковывает внимание и буквально увлекает слушателя в бескрайнее звуковое пространство. В новинке соединены современные визуальные решения, высокое качество воспроизведения и широкая универсальность, что делает её подходящим вариантом и для активных геймеров, и для тех, кто ценит домашний кинотеатр.Ключевая особенность SPS-G840 — оригинальная зеркальная RGB-подсветка. Свет многократно отражается в особых панелях и формирует впечатляющий эффект бесконечной глубины.

Колонка заявлена как игровая: она гармонично впишется в любой gaming-сетап, дополняя игровой процесс качественным звуком и выразительным световым шоу. При этом корпус из дерева, отделанный премиальной эко-кожей, придаёт системе дополнительную элегантность, благодаря чему она уместно смотрится и в строгом классическом интерьере. SPS-G840 — это не только эффектный внешний вид, но и насыщенный, детально проработанный звук. При суммарной мощности 60 Вт система является двухполосной. За низкие и средние частоты отвечает мощный широкополосный динамик (ШП), а за высокие — твиттер, надёжно защищённый от повреждений специальной сеткой-куполом. Все частоты тщательно проработаны и воспроизводятся кристально чисто, что по достоинству оценят даже самые требовательные аудиофилы.
Представлены портативные колонки SVEN PS-305 и PS-310…
Компания SVEN анонсировала выпуск двух свежих моделей — PS-305 и PS-310. Речь идет о классических вертика…
Открытые наушники Audio-Technica ATH-AL5NC оценили в 280 дол…
Компания Audio-Technica пополнила ассортимент открытых беспроводных наушников моделью ATH-AL5NC, которая …
Logitech представила микрофон Blue Yeti 2…
Оригинальный Blue Yeti с момента выхода в 2009 году стал одним из самых узнаваемых USB-микрофонов среди с…
Представлены звуковая панель Sonos Beam Ultra и наушники Ace…
Компания Sonos анонсировала сразу два новых аудиоустройства, а также выпустила операционную систему Sonos…
Представлена умная колонка Apple HomePod mini 2…
Компания Apple пополнила ассортимент умных колонок моделью HomePod mini 2, которая оценена в 150 долларов…
Из-за сбоя прошивки колонка Google загрузила 200 ГБ за сутки…
Владельцы умных колонок Google Home Speaker столкнулись с необычной проблемой — устройства непрерывно заг…
Sony выпустила музыкальный плеер из золота…
Компания Sony представила сразу три новых портативных медиаплеера Walkman, но их стоимость выглядит неопр…
Обзор SVEN PS-305. Вертикальная портативная колонка с IPX5…
Изучаемая сегодня портативная колонка SVEN PS-305 выполнена в корпусе с продуманной конструкцией с защито…
Обзор SVEN PS-305. Вертикальная портативная колонка с IPX5Обзор SVEN PS-305. Вертикальная портативная колонка с IPX5
Обзор Reproductor RP-310BTTP. Виниловый проигрыватель с прозрачным корпусом и иглой AT3600LОбзор Reproductor RP-310BTTP. Виниловый проигрыватель с прозрачным корпусом и иглой AT3600L
Обзор FEYNYN PB Speaker Go. Недорогая портативная колонка в форме футбольного мячаОбзор FEYNYN PB Speaker Go. Недорогая портативная колонка в форме футбольного мяча
Обзор SVEN PS-130. Яркая, недорогая и компактная портативная колонкаОбзор SVEN PS-130. Яркая, недорогая и компактная портативная колонка
Обзор Alive Audio Pillar. Вертикальный виниловый проигрывательОбзор Alive Audio Pillar. Вертикальный виниловый проигрыватель
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor