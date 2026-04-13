Обзор SVEN PS-375. Портативная колонка акустика с подсветкой

Портативную колонку SVEN PS-375, изучаемую сегодня, можно удобно использовать не только дома, но и на природе, на даче и в путешествии. Двухполосная акустическая схема с двумя 2-дюймовыми драйверами и 5 дюймовым низкочастотными с общей мощностью 60 Вт. Поддерживает беспроводное соединение с источником сигнала по Bluetooth, проводное подключение, встроенный MP3-плеер, считывающий файлы с флешки.

Комплектация

Упаковка из плотного картона с данными по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, аудиокабель, USB-кабель.

Внешний вид

Исполнена акустика в формате бумбокса и здесь конструктивно продумали вопрос удобства переноски. На верхней грани ручка с широким хватом. Габариты 50 x 245 x 190 мм и масса 3,3 кг.

Выполнен корпус из пластика с матовым покрытием. Большая часть лицевой стороны с защитной металлической сеткой, по центру которой нанесен логотип бренда.

По краям корпуса пассивные излучатели, улучшающие звучание низких частот. Основная акустическая группа размещена под защитной сеткой, она включает два 56 мм высокочастотных твиттера по краям и 128 мм низкочастотный динамик по центру.

Органы управления расположены под ручкой. Это прорезиненные кнопки с помощью которых можно управлять воспроизведением, громкостью, переключать источник сигнала.

Разъемы у SVEN PS-375 расположены под резиновой заглушкой, предотвращая попадание пыли и капель дождя или снега, при эксплуатации на улице. USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора, разъем USB Type-A для внешнего накопителя, AUX и разъем для подключения микрофона.

На основании наклейка с серийным номером и данными по производителю. Две прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение при размещении.

У колонки по краям в районе пассивных излучателей зона с многоцветной подсветкой. Разные цвета и эффекты, создает приятную атмосферу при прослушивании музыки.

Тесты

Для беспроводного соединения используется универсальный Bluetooth. Работа проверена со смартфоном, планшетом и ноутбуком. Соединение стабильное на большом расстоянии. Есть возможность объединения двух таких колонок в стереопару (TWS). Доступно проводное подключение и аудиокабель идет в комплекте. Подсоединить можно микрофон и использовать для караоке или как громкоговоритель. Также SVEN PS-375 работает и как самостоятельный мультимедийный центр, поддерживая воспроизведения музыкальных файлов в популярных форматах с флешки.

У системы хороший запас по громкости. В звуковой сцене соблюден баланс по частотам. Верхние частоты звонкие, середина не смазана в общую «кашу», басы яркие и задают динамики воспроизводимой музыке. Хорошо звучит современная и танцевальная музыка, раскрывает спецэффекты в фильмах, сериалах и играх.

Итоги

SVEN PS-375 – портативная колонка в стиле бумбокса с поддержкой проводных и беспроводных источников сигнала, длительным автономной работы, подсветкой с эффектами, насыщенным и громким звучанием.