Обзор SVEN PS-375. Портативная колонка акустика с подсветкой

Упаковка из плотного картона с данными по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, аудиокабель, USB-кабель.
Исполнена акустика в формате бумбокса и здесь конструктивно продумали вопрос удобства переноски. На верхней грани ручка с широким хватом. Габариты 50 x 245 x 190 мм и масса 3,3 кг.
Выполнен корпус из пластика с матовым покрытием. Большая часть лицевой стороны с защитной металлической сеткой, по центру которой нанесен логотип бренда.
По краям корпуса пассивные излучатели, улучшающие звучание низких частот. Основная акустическая группа размещена под защитной сеткой, она включает два 56 мм высокочастотных твиттера по краям и 128 мм низкочастотный динамик по центру.
Органы управления расположены под ручкой. Это прорезиненные кнопки с помощью которых можно управлять воспроизведением, громкостью, переключать источник сигнала.
Разъемы у SVEN PS-375 расположены под резиновой заглушкой, предотвращая попадание пыли и капель дождя или снега, при эксплуатации на улице. USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора, разъем USB Type-A для внешнего накопителя, AUX и разъем для подключения микрофона.
На основании наклейка с серийным номером и данными по производителю. Две прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение при размещении.
У колонки по краям в районе пассивных излучателей зона с многоцветной подсветкой. Разные цвета и эффекты, создает приятную атмосферу при прослушивании музыки.
У системы хороший запас по громкости. В звуковой сцене соблюден баланс по частотам. Верхние частоты звонкие, середина не смазана в общую «кашу», басы яркие и задают динамики воспроизводимой музыке. Хорошо звучит современная и танцевальная музыка, раскрывает спецэффекты в фильмах, сериалах и играх.